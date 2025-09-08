Chamada de gorda, Carol Portaluppi expõe crítico: 'Ver se ajuda a evoluir'

A filha do ex-jogador de futebol ainda gravou vídeos criticando a situação. "A questão não é eu estar gorda ou não, estar magra ou não, ser alta, ser baixa. Quis expor o cara porque é muito louco você ir ao perfil de alguém e xingar a pessoa, opinar, falar do corpo, falar da aparência da pessoa sem ela ter te perguntado."

Isso acontece no meu perfil o tempo todo, é uma coisa muito ruim. A gente tem que trabalhar o psicológico o tempo todo para não deixar abalar. Isso não pode acontecer. Quando as pessoas são bem-resolvidas, não vou ao perfil de alguém para falar alguma coisa que não seja boa. Não vou fazer isso porque sou uma pessoa bem-resolvida comigo mesma. A internet é muito louca. Concluiu Carol Portaluppi