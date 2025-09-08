Atriz de 'O Urso' reage após ser ignorada em entrevista com Julia Roberts

A jornalista quis saber o que Hollywood teria perdido durante o período "politicamente correto" e o que poderia surgir com o suposto fim desses movimentos. Julia Roberts chegou a pedir que a pergunta fosse repetida e ajeitou seus óculos para confirmar se realmente não estava sendo direcionada à colega. Andrew Garfield, por outro lado, demonstrou surpresa e lançou um olhar para Ayo, indicando que ela poderia responder.

Mesmo não sendo a destinatária original da pergunta, Ayo resolveu se pronunciar. "Eu sei que isso não é para mim, e não sei se é de propósito que não seja para mim… [mas] eu não acho que [esses movimentos] acabaram. Eu não acho que acabou de forma alguma", declarou.

Ela prosseguiu reforçando a relevância contínua dessas pautas. "Talvez as hashtags não sejam usadas com tanta frequência, mas há ativistas e pessoas trabalhando todos os dias em coisas realmente importantes… esse trabalho está longe de terminar", afirmou com firmeza.

Julia Roberts e Andrew Garfield apoiaram as palavras da colega, destacando que os movimentos seguem ativos na indústria cinematográfica. O momento ganhou repercussão nas redes, com muitos elogiando a atitude de Ayo e criticando a postura da repórter, vista como racista por internautas.

Com a repercussão, Federica Polidoro veio a público afirmar que tudo não passou de um mal-entendido causado por dificuldades linguísticas. Posteriormente, negou qualquer atitude racista e declarou que "os verdadeiros racistas são aqueles que veem racismo em tudo". Ainda assim, em nenhum momento ela direcionou qualquer comentário a Ayo para esclarecer a situação.