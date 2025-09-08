Ator de 'Terra Nostra' morreu 15 dias antes de homenagem da Globo; relembre

Ele estreou na televisão em 1957, na produção "Cristóvão Colombo", da TV Cultura. No ano seguinte, ingressou no clássico "Grande Teatro Tupi". Sua chegada à Globo ocorreu em 1969, na novela "A Grande Mentira"

Durante as décadas seguintes, participou de inúmeras tramas famosas. Esteve em "Irmãos Coragem" (1970), "O Rebu" (1974), "Maria, Maria" (1978), "Rainha da Sucata" (1990), "De Corpo e Alma" (1992) e "Cara & Coroa" (1995).

Hernandez (Felipe Wagner) em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação

Destaque no humor e homenagem

No humor, esteve em "Os Trapalhões" (1984-1992) e, em 2004, voltou às telinhas na série "A Diarista". Seu último trabalho no cinema foi no filme "Coisa de Mulher", lançado em 2005.

Passou 11 anos no elenco do "Zorra Total", dando vida a diversos personagens. O saudoso humorístico preparava um quadro inédito, com um personagem criado exclusivamente para ele. A estreia estava marcada para quinze dias após seu falecimento, o que deixou a despedida ainda mais dolorosa para colegas e fãs.