Angela Ro Ro anunciou namoro com fisioterapeuta em show no ano passado

Angela Ro Ro, que morreu hoje aos 75 anos, contou sobre seu namoro com sua fisioterapeuta.

O que aconteceu

Em novembro do ano passado, a cantora falou sobre seu relacionamento amoroso. A revelação foi feita no show "Pilotando o Piano", realizado no Rio de Janeiro, que marcou seu retorno aos palcos.

Sem citar nomes, descreveu a namorada. "Ela é novinha, mas é boa. É cheia de diploma, ela é minha fisioterapeuta. Cuidou dos meus braços — o esquerdo, principalmente — para que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura, é uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", destacou na época.