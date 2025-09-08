Angela Ro Ro recusou gravar 'Malandragem' e disse 'não ser chegada a sexo'

Angela Ro Ro, que morreu no Rio de Janeiro aos 75 anos, passou por diversas polêmicas ao longo de sua vida.

Recusou gravar 'Malandragem'

A cantora se recusou a gravar "Malandragem", que foi oferecida a ela por Cazuza e Frejat antes de ser eternizada por Cássia Eller. Angela comentou o fato em entrevista no Canal Brasil. "Telefonei para o Cazuza e falei que ele estava louco! Tinha aquela guitarrinha lá, mas como eu ia gravar algo que falava: 'Sou uma garotinha esperando o ônibus da escola'. Vocês tinham enlouquecido."