'Pecado pra caramba': O dia que Angela Ro Ro irritou padre

Angela Ro Ro, que morreu hoje aos 75 anos, contou no Conversa com Bial que quis ser freira.

O que aconteceu

Em participação no programa em 2018, a cantora contou que estudou por oito anos em um colégio de freiras. "Passei 8 anos. O padre já ficava irritado comigo. "Lá vem aquela menina gordinha." Ele dizia: 'Minha filha, volta quando você tiver pecado'."