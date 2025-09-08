As trilhas de novelas eternizadas na voz de Ângela Ro Ro; a última em 2021

Ângela Ro Ro cantou o tema de Carmen (Maria Helena Dias) em 'Elas por Elas', de 1982 Imagem: Divulgação/Globo

Ainda em 1980, "Só Nos Resta Viver" integrou a trilha de "Coração Alado". No ano seguinte, foi a vez de "Mistério" embalar momentos de "Brilhante" (1981). Outro destaque da época foi "Escândalo!", que marcou a primeira versão de "Elas por Elas" (1982).

Já "Simples Carinho" ficou imortalizada em "Final Feliz" (1982) e voltou em "Império" (2014). Ângela Ro Ro continuou sendo trilha de personagens e histórias. A canção "Demais" esteve em "Louco Amor" (1983). Em "Pátria Minha" (1994), ela interpretou o clássico "Ne Me Quitte Pas".

Nos anos 2000, sua voz marcou presença em "Desejos de Mulher" (2002), com "Viciei em Você". E em "Pé na Jaca" (2006), ela emplacou "Chance de Amar".

Em "Um Lugar ao Sol" (2021), a artista voltou às telinhas com a interpretação de "Compasso". Foi a última vez em que Ro Ro foi ouvida em uma telenovela.