Vale Tudo

Afonso, Ana Clara e mais 2 pessoas tomam decisões que movimentam Vale Tudo

Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'
Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo'

O capítulo que vai ao ar esta segunda-feira (8) em "Vale Tudo" (Globo) será marcado por tomada de decisões bem importantes.

O que vai acontecer

Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ele ainda não sabe, mas seu irmão, Leonardo, está vivo e pode ser seu "salvador".

Ana Clara (Samtanha Jones) decide reunir fotos e vídeos com Leonardo (Guilherme Magon). Assim, ela conseguirá se prevenir das armações de Odete e terá artifícios para chantagear a empresária.

Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'

Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. A campanha da Paladar faz sucesso e eleva ainda mais o patamar de Raquel no ramo alimentício.

Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Isso marca o começo do relacionamento mais sério entre os dois após Consuêlo (Belize Pombal) descobrir o romance.

Ainda nesta segunda, Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow.

Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Em seguida, Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

