'A Escrava Isaura' estreia no streaming com inteligência artificial

A adaptação da Record da novela "A Escrava Isaura", lançada originalmente em 2004, chega no streaming nesta segunda-feira (8). A novidade foi o uso de inteligência artificial para remasterizar o som e imagem da trama.

O que aconteceu

Estrelada por Bianca Rinaldi, a novela foi exibida na Record em 2004. A emissora fez uma adaptação da obra de Bernardo Guimarães, lançada em 1875.

A exibição no Disney+ será divida em etapas. Na primeira semana, que começa nesta segunda-feira (8), o serviço de streaming vai disponibilizar dez episódios. A partir das próximas, serão cinco novos episódios todas as segundas-feiras.