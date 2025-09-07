Em dia de praia, Viih Tube exibe resultado de procedimentos estéticos

Viih Tube, 25, curtiu um dia de praia nas Ilhas Maurício (África) ao lado do marido Eliezer, e mostrou o resultado de seus procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo com roupa de praia no cenário paradisíaco. Viih também publicou selfies no local.

Influenciadora passou por procedimentos estéticos em junho. Na ocasião, ela contou que fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além de uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical.