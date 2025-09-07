SplashUOL
Assine UOL
The Town

The Town: horários e onde assistir aos shows do Green Day, Pitty e Iggy Pop

Colaboração para Splash, em São Paulo
Green Day se apresenta no 2º dia de The Town
Green Day se apresenta no 2º dia de The Town Imagem: Erika Goldring/Getty Images

Neste domingo, o Autódromo de Interlagos será tomado pelos fãs de rock para apresentações do segundo dia do The Town — que também contará com transmissão na TV e no streaming.

Onde assistir ao The Town

O segundo dia do evento receberá apresentações da banda Green Day, Bruce Dickinson, Pitty, Iggy Pop, além de outras. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

Já na TV aberta, o festival contará com trechos dos melhores momentos durante à noite. Sem horário fixo, neste domingo, a edição será transmitida após o reality show Estrela da Casa.

O The Town ainda acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Capital Inicial
  • 18h10 - Bruce Dickinson
  • 20h30 - Bad Religion
  • 23h15 - Green Day

Palco The One

Continua após a publicidade
  • 14h40 - Inocentes & Supla
  • 17h00 - CPM 22
  • 19h20 - Pitty
  • 21h55 - Iggy Pop

The Tower

  • 01h05 – Cat Dealers

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Punho de Mahin & MC Taya
  • 20h35 - Black Pantera

Palco Factory

Continua após a publicidade
  • 13h00 - The Mönic convida Raidol
  • 14h45 - Ready to be Hated
  • 17h05 - Karina Buhr
  • 19h25 - Tihuana

São Paulo Square

  • 14h00 – SP Square Big Band
  • 17h10 – SP Square Big Band com Clariana
  • 19h00 – Orquestra Mundana Refugi
  • 22h05 – Kamasi Washington

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.