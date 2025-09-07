As séries mais vistas da história da Netflix: veja o top 10 atualizado

A Netflix divulgou a nova atualização do seu ranking de séries mais populares de todos os tempos. A lista reúne produções que conquistaram centenas de milhões de visualizações ao redor do mundo, mostrando desde dramas históricos até suspense e fantasia juvenil. Confira a seguir.

'Wandinha': Temporada 1 (2022) - 252,1 milhões de visualizações

Wandinha traz Jenna Ortega como a herdeira dos Addams. Na Academia Nevermore, ela aprende a lidar com seus poderes e investiga assassinatos misteriosos ligados à família. Dirigida por Tim Burton, a série mostra seu amadurecimento entre segredos, relações complicadas e sua personalidade sarcástica.