'Lutou com bravura e fé': Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre o pai

Sabrina Sato, 44, falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, após passar por uma cirurgia de emergência.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou uma foto do pai para comemorar a alta hospitalar. "Meu pai está em casa, cercado pelo amor da família. Ao lado da minha mãe, dos netos, filhos e genros, vivemos hoje um presente de Deus depois de 25 dias de hospital, onde ele lutou com bravura e fé inabalável."

O pai de Sabrina estava desde o início de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia. Segundo Kika Sato, mãe de Sabrina, ele precisou retirar o pâncreas.