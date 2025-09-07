Ricky Martin posa sem camisa e exibe corpo sarado nos bastidores do VMA

Ricky Martin, 53, posou sem camisa em um álbum de fotos publicado em suas redes sociais hoje.
O que aconteceu
O cantor mostrou a preparação para o VMA 2025, que acontece hoje. "Muitas risadas, amigos e até problemas com um guarda-roupa (posso costurar, se for preciso). Muita maquiagem, arrumação e amigos por aí! Vai ser um dia muito especial."
Ricky Martin convidou os fãs para assistir a premiação. "Não se esqueça de assistir o VMA hoje à noite."
Durante a cerimônia, Rick receberá o Latin Icon Award. O prêmio reconhece a importância de artistas latinos para a cultura mundial.
