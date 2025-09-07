Público grita 'sem anistia' no The Town e CPM diz: 'Voz do povo tem poder'

O show do CPM 22 no The Town foi marcado por gritos de 'sem anistia' no público.

O que aconteceu

A banda se apresentou hoje (7) no palco The One. Liderada por Badauí, eles apresentaram os maiores sucessos de seu repertório.

Antes de cantarem "O Mundo Dá Voltas", o público começou a se manifestar. Gritos de "sem anistia" tomaram conta do Autódromo de Interlagos.