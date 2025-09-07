Paolla Oliveira lamenta assédio no início da carreira: 'Deixava passar'

Paolla Oliveira, 43, relembrou situações de assédio que passou no início da carreira e como se tornou intolerante a situações semelhantes hoje em dia.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo, ela relembrou o início de sua trajetória artística. Paolla ainda confessou que tinha dificuldade em enxergar esses momentos como assédio.