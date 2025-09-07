O spin-off de Bruna Marquezine e João Gui? Fernanda Soares reage

Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos juntos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. O encontro chamou atenção porque o casal havia terminado o namoro em fevereiro e vinha sustentando uma relação descrita como uma "amizade madura".

Desta vez, no entanto, o clima foi diferente: eles dividiram mesa com uma amiga em comum, usavam anéis discretos no mesmo dedo e deixaram o local no mesmo carro. Os registros reacenderam especulações sobre uma possível reconciliação.

A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, analisou o encontro em vídeo para Splash. Para ela, a situação divide opiniões: "Tem gente chamando de recaída, outros de rebranding do casal. Eu só digo: não é revival, é spin-off."