Nicole Kidman paga R$ 470 mil mensais por mansão em que músico morreu

Nicole Kidman, 58, alugou uma mansão em Londres, na Inglaterra, com um passado sombrio, para viver enquanto grava o filme "Da Magia à Sedução", previsto para setembro de 2026.

O que aconteceu

A atriz não se importou com o fato da propriedade contar com um histórico de morte. Localizada perto de Hampstead Heath, a mansão pertence ao cantor britânico Boy George.

Em 1986, o músico norte-americano Michael Rudetsky foi encontrado morto na sala do local, aos 27 anos de idade. O artista havia chegado há alguns dias na cidade, justamente para trabalhar com Boy George, quando morreu por overdose de heroína.