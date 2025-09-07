Nasce Joaquim, 2º filho de João Gomes e Ary Mirelle

Nasceu Joaquim, o segundo filho de João Gomes, 23, e da influenciadora Ary Mirelle, 23. O pequeno veio ao mundo na manhã de hoje.

O que aconteceu

O nascimento foi anunciado através de uma publicação no Instagram. "Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu Ary Mirelle. "Bem vindo ao mundo, meu filho Joaquim", postou o cantor em stories.

Por conta da urgência, João Gomes precisou cancelar uma apresentação em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. O cantor era uma das atrações confirmadas do 30º Festival da Cachaça. João foi criticado pela Prefeita da cidade.