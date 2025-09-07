Maraisa chora ao falar sobre polêmica com fã-mirim: 'Eu dei o meu melhor'

Na filmagem, Maraisa já está no carro, quando a mãe de uma criança diz que sua filha canta as músicas da artista desde os 2 anos da idade; como resposta, a cantora comenta apenas 'linda'. Por conta disso, a sertaneja foi duramente criticada nas redes sociais, por, supostamente, não dar atenção aos fãs.

Em seu pronunciamento, a cantora explicou toda a situação, afirmando que a filmagem se tratava do final do atendimento. "Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha", explicou, mencionando que já estava atrasada para sua apresentação.

Ainda de acordo com Maraisa, na hora que a filmagem foi feita, sua equipe já estava focada para chegar no evento e iniciar a noite de trabalho. "Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém", explicou.

Mesmo sempre lidando com comentários na internet, Maraisa admitiu que esses, em específicos, a abalaram demais. "Eu sou ser humano, por mais que a gente queira mostrar que a gente não liga para as coisas, tem coisa que machuca... Tem coisa que tira do sério, e, principalmente, quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre aquilo que dei o meu melhor. Eu fiquei chateadíssima".

A cantora se mostrou muito ferida por dar o seu melhor, ser carinhosa com seus fãs e, mesmo assim, ser massacrada na internet por um trecho fora de contexto. "É claro que não é toda vez que a gente consegue atender, é claro que por mais que a gente queira dar o nosso melhor, não é toda vez que a gente consegue, mas não é o caso. Nesse caso, não foi assim que aconteceu [...]. Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço".