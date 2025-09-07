SplashUOL
Luciano Huck comete gafe e erra nome de personagem de 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Imagem: Reprodução/Globplay

Luciano Huck, 54, cometeu uma gafe ao recepcionar Malu Galli como júri artístico da Dança dos Famosos 2025 de hoje.

O que aconteceu

Ao comentar sobre a personagem da atriz em "Vale Tudo" (Globo), Luciano se referiu a ela como "Tia Cecília". A personagem de Galli na novela se chama "Celina".

Imediatamente, ele foi corrigido por Ed Gama. "É Celina, rapaz."

O apresentador admitiu o erro e elogiou Malu Galli e a novela. Luciano Huck disse ainda ligar sempre para Manuela Dias para parabenizá-la pela trama.

Nas redes sociais, o momento foi comentado.

