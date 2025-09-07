Luciano Huck comete gafe e erra nome de personagem de 'Vale Tudo'

Luciano Huck, 54, cometeu uma gafe ao recepcionar Malu Galli como júri artístico da Dança dos Famosos 2025 de hoje.
O que aconteceu
Ao comentar sobre a personagem da atriz em "Vale Tudo" (Globo), Luciano se referiu a ela como "Tia Cecília". A personagem de Galli na novela se chama "Celina".
Imediatamente, ele foi corrigido por Ed Gama. "É Celina, rapaz."
O apresentador admitiu o erro e elogiou Malu Galli e a novela. Luciano Huck disse ainda ligar sempre para Manuela Dias para parabenizá-la pela trama.
Nas redes sociais, o momento foi comentado.
O Luciano Huck dizendo que é super fã da novela, assiste sempre …que liga pra Manuela Dias …. mas agora a pouco no #Domingao, chamou a personagem da Malu Galli de tia Cecília Kkkkk ai ai #ValeTudo-- Adriana Maia (@adrianamaia) September 7, 2025
Luciano Huck falando que está assistindo a novela, mas errou o nome e tinha falado Tia Cecília #Domingao #DancaDosFamosos-- Luão (@luanmachado13) September 7, 2025
Huck disse que não perde Vale Tudo, e acabou de chamar tia Celina de tia Cecília! Kkkkkkkk-- Dila (@DilaComments) September 7, 2025
Luciano Huck,tia Cecília de vale tudo ,Ed Bala ,Celina rapaz kkkkkkkk #Domingão-- Loiríssima da Bahia (@CCicareli83193) September 7, 2025
