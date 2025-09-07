SplashUOL
Assine UOL
Novelas

Livro lido por Odete Roitman em 'Vale Tudo' dispara entre os mais vendidos

Colaboração para Splash, em São Paulo
Cena de Odete Roitman impulsiona venda de livro
Cena de Odete Roitman impulsiona venda de livro Imagem: Reprodução/Globoplay

Uma cena em que Odete Roitman aparece lendo o livro "O Perigo de Estar Lúcida" em "Vale Tudo" impulsionou as vendas da obra.

O que aconteceu

A cena em questão foi exibida no último sábado (6). A personagem vivida por Débora Bloch aparece lendo o livro escrito por Rosa Monteiro.

Em poucas horas, a procura pelo livro na internet aumentou. Na Amazon, ele ficou entre os cinco livros mais vendidos do Brasil neste domingo (7). Ele está sendo vendido por R$ 53.

O livro foi lançado em novembro de 2023. A obra é escrita por Rosa Monteiro, jornalista nascida em Madri, na Espanha,

A sinopse apresenta o conceito do livro: "E assim o leitor descobrirá a teoria da 'tempestade perfeita' ― aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis ― e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Montero, desfrutando das vivências da autora, que habitou diretamente, e durante anos, um território nas vizinhanças da loucura", diz a editora na sinopse".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.