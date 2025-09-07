João Silva faz after com Travis Scott, Lauryn Hill e famosos após The Town

João Silva, filho de Faustão, foi o anfitrião de um after na madrugada de hoje, logo após o primeiro dia de shows do The Town 2025, em São Paulo.

O que aconteceu

O apresentador recebeu Travis Scott e Lauryn Hill em uma festa privada realizada em uma casa noturna de São Paulo. Os rappers foram destaques do line-up do primeiro dia de festival.

Os amigos e convidados de João tiveram um pocket show exclusivo de Travis. No Instagram, ele compartilhou registros ao lado do rapper e escreveu: "Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!".