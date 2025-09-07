Influencer reclama após ter alfinetes retirados de look no The Town

Julia disse que se sentiu constrangida, por estar com uma roupa com transparência. "Não fiquei indignada por mandarem eu tirar os alfinetes, porque eu sei que são proibidos em show. Mas os alfinetes na minha roupa estavam colados, eles não abriam, não tinha como furarem ninguém. A minha roupa era toda sustentada por ele, por isso estavam colados".

Eu trabalho com a minha imagem. Eu fui toda arrumada, com uma roupa legal para gravar vídeo, tirar foto, produzir conteúdo para vocês. Eu tive que tirar tudo, tudo foi jogado fora. Eu perguntei para moça se tinha como eu guardar para buscar depois, ela disse que não. Eles não acharam uma solução para minha situação. A blusa era linda, era de parceria, que inclusive, eu tinha que gravar e postar

Eu estava lá como uma pessoa normal, sem ser influenciadora. Eu fui barrada, passei constrangimento, porque minha roupa era transparente. A medida que eu ia tirando, ela ficava [cada vez mais] transparente. [...] e tinham muitas influenciadores que estavam com roupas muito parecidas com a minha

Julia disse que se incomodou com situação por considerar que a revista não é eficiente em tudo. "Esse ponto me deixou mais indignada. Eles não estavam fazendo a revista direito, eles nem abriram a necessaire que estava dentro da minha bolsam nem a bag do meu namorado", disse no vídeo publicado no TikTok.

The Town divulga lista de objetos proibidos no festival. Garrafas, cadeiras, latas, capacetes, objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes, sinalizadores, bastão de selfie, sprays entrou outros objetos não são permitidos pelas regras do evento.