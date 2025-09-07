Gloria Pires posa com biquíni estampado e celebra fim de semana

Gloria Pires, 62, posou com um biquíni estampado nas redes sociais.
O que aconteceu
A atriz publicou uma sequência de fotos resumindo o final de semana. "Segue o dump do finde, com sol, lua gigante e visitantes variados", escreveu a atriz.
Na primeira imagem, Gloria aparece usando um biquíni estampado e com os cabelos molhados, perto da piscina. Nas outras fotos, a atriz mostrou animais como aves, gato e até mesmo um avestruz.
Nos comentários, a atriz recebeu elogios dos fãs. "Linda, muito linda", escreveu um. "Perfeita", comentou outro.
Famosos como Carolina Ferraz e Antônio Calloni também comentaram. A atriz elogiou escrevendo "Que onda boa" e Calloni comentou emojis.
