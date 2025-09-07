SplashUOL
Assine UOL
Televisão

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna à Dança dos Famosos; entenda

Colaboração para Splash, em São Paulo
Fernanda Paes Leme volta à Dança dos Famosos após eliminação
Fernanda Paes Leme volta à Dança dos Famosos após eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Eliminada na última semana, Fernanda Paes Leme retornou à Dança dos Famosos 2025 como repórter e comentarista.

O que aconteceu

A atriz e apresentadora apareceu inicialmente nos bastidores, visitando os ensaios da chave A, que se apresentou hoje. Fernanda apareceu vestida de dummy, ao lado de Ed Gama, e surpreendeu ex-colegas da competição, como Wanessa Camargo e Allan Souza Lima.

Na sequência, ela também marcou presença como comentarista. Ao entrar no palco do programa, Fernanda brincou. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta."

Nas redes do programa, ele confirmou que exercerá as duas funções. "Não vou embora, sabia? Vou ficar ali nos bastidores, de papinho. Ficar com o pessoal pra comentar."

Dança dos Famosos 2025: quem você quer que vença a edição?

2.737 votos
2.737 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.