Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna à Dança dos Famosos; entenda

Eliminada na última semana, Fernanda Paes Leme retornou à Dança dos Famosos 2025 como repórter e comentarista.

O que aconteceu

A atriz e apresentadora apareceu inicialmente nos bastidores, visitando os ensaios da chave A, que se apresentou hoje. Fernanda apareceu vestida de dummy, ao lado de Ed Gama, e surpreendeu ex-colegas da competição, como Wanessa Camargo e Allan Souza Lima.

Na sequência, ela também marcou presença como comentarista. Ao entrar no palco do programa, Fernanda brincou. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta."