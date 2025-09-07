Ex-participante de reality enfrenta complicações graves após sétimo parto

Erin Bates, 34, conhecida por sua participação no reality americano Bringing Up Bates, exibido entre 2015 e 2021, enfrenta um grave quadro de saúde após o nascimento de seu sétimo filho.

O que aconteceu

A ex-estrela sofreu complicações no parto, que evoluíram para um choque séptico. Henry nasceu no dia 25 de agosto.

O marido de Erin, Chad Paine, tem utilizado as redes sociais do casal para compartilhar atualizações sobre o estado de saúde da esposa. "Com lágrimas nos olhos, louvamos ao Senhor por estarmos no caminho da recuperação. Suas orações definitivamente tocaram o céu", escreveu ontem, ao publicar também um vídeo emocionante da esposa com o recém-nascido.