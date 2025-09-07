Dinho Ouro Preto no The Town: 'Viva a democracia brasileira'

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, fez uma manifestação política durante o show de hoje (7) no The Town.

O que aconteceu

O Capital Inicial foi a primeira atração do palco principal do segundo dia de festival. Eles se apresentaram no Skyline, com um repertório focado nos grandes sucessos da banda.

Dinho também usou seu espaço para se posicionar. Além de cantar a música "Que País É Esse?", do Legião Urbana, o vocalista disse: "Salve a independência do Brasil, viva a democracia brasileira".