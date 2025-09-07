Fê Paes Leme de volta, forró e mais: como foi a 'Dança dos Famosos'

No ritmo do forró, o Dança dos Famosos 2025 começou sua fase classificatória. Confira o que rolou:

Como foi a competição

Na nova fase que se iniciou hoje, os 14 participantes foram divididos em chaves de sete e se apresentarão em domingos alternados. Ao fim de 6 semanas, os quatro com a menor nota de cada chave irão para uma repescagem. Dos oito, quatro serão eliminados.

Eliminada na última semana, Fernanda Paes Leme 'retornou' ao programa, mostrando os bastidores e como comentarista. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", disse a atriz.