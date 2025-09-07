Cantoras acusam compositor de sucessos de assédio sexual e estupro

A cantora relatou que foi encontrar o compositor em seu apartamento e se assustou. "Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa apagada e sem roupa."

Ele não estava normal, eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, eu disse que não bebia . Paolla Diaz

Paolla contou ter conseguido sair do apartamento do cantor, mesmo após ele ter tentado impedi-la.

Em entrevista ao programa, Nivardo negou as acusações. "Quando ela chegou, eu estava vestido normal e não tinha segundas intenções com ela. Ela nem pode falar que tentei alguma coisa com ela. No meu entender, ela está denunciando por orgulho, avareza. É tudo uma mera mentira."

Nivardo chegou a ser preso em flagrante após Paolla fugir e chamar a polícia. De acordo com a matéria, o compositor foi solto ao pagar fiança.

O processo foi arquivado por falta de provas e Paolla reabriu a denúncia na Delegacia da Mulher. "No boletim, o delegado não colocou nem metade das provas."