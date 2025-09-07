Cissa Guimarães sofreu ataques por prisão de Pereio em 1994; relembre caso

Em 1994, o ator Paulo César Pereio viveu um dos episódios mais comentados de sua vida pessoal ao ser preso por não pagar a pensão alimentícia dos filhos que teve com Cissa Guimarães, 68.

O que aconteceu

Pereio passou seis dias na 19ª Delegacia Policial, na Tijuca (RJ), por ter ignorado duas cobranças judiciais. Ele dividiu cela com dois presos, leu compulsivamente, recebeu visitas de amigos e chegou a ganhar quitutes, como bolinhos de bacalhau. "Não foi terrível a situação. É melhor encarar com uma dose de mau-humor anedótica. Mas é claro que preferia estar ali representando uma peça", disse na época em entrevista à Folha.

Em entrevista recente, Cissa Guimarães revelou que estava com quatro meses da mensalidade escolar atrasada. "Pereio foi contratado pela Globo. Eu viajo, para fazer a abertura de um mercado, para pagar dois meses, não pagava nem três meses. E quando eu volto, passo aqui na minha esquina, que tem um bar, está o Pereio com a mulher, sentado, com uma garrafa de uísque. Liguei para a minha advogada, que era minha prima, e falei assim: 'Cara, ele está trabalhando. Ele pode me ajudar, são dois filhos dele'", disse no GNT.