Black Pantera faz protesto contra Trump e Bolsonaro no The Town

O show da banda Black Pantera de hoje (7) no The Town foi marcado por protestos.
O que aconteceu
A banda se apresentou no Palco Quebrada. Para além da música, eles são conhecidos por se posicionarem politicamente e o show no The Town não foi diferente.
Já no início do show, os vocalistas Charles e Chaene Gama protestaram contra os apoiadores de Donald Trump. "Fogo nos trumpistas e fogo nos racistas", disseram no palco do festival.
O show continuou com mais protestos. Em determinado momento, Chaene, o baixista, perguntou: "7 de setembro [Dia da Independência]. Vocês têm algum recado para dar aí?". O público respondeu com ofensa para Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.
Já no encerramento do show, Chaene colocou um boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Ele voltou a se manifestar, dizendo que o show era uma "festa da democracia", e demonstrou seu apoio à Palestina.
O Black Pantera encerrou o show no The Town agradecendo a presença no festival. Eles falaram que estavam ali também como representantes do rock feito por pessoas pretas, e exaltaram o antiracismo.
