Carrão cita câncer do pai e conta bastidores de Afonso em 'Vale Tudo'

Humberto Carrão e Alice Wegmann contaram os bastidores do casal Afonso e Solange, vividos por eles em Vale Tudo, na Globo, durante uma entrevista ao Fantástico de hoje.

O que aconteceu

Alice deu detalhes da preparação de Humberto para viver Afonso, que atualmente está enfrentando um câncer. "Ele fica duas horas e meia para preparar. É um gel que ele passa no cabelo."

Humberto completou: "Passa para deixar o cabelo bem baixinho e depois a gente usa uma prótese para ficar bem grudada no meu cabelo. Depois ele [o profissional] vai cortando isso [a prótese] e fazendo a maquiagem para deixar com um aspecto de uma cabeça raspada."