Após jantar com Marquezine, João Guilherme garante: 'Estou bem solteiro'

João Guilherme, 23, comentou sobre seu status de relacionamento após ser visto jantando com Bruna Marquezine, 30, meses após o término.

O que aconteceu

Dias após ser flagrado em um restaurante com a ex-namorada, o ator afastou uma possibilidade de reconciliação, ao afirmar que está feliz com sua nova fase. "Vim solteiro para o The Town e para a vida. Estou bem solteiro", garantiu para a Quem, durante o primeiro dia de festival.

João Guilherme ainda celebrou o início de sua vida universitária, já que em agosto, se tornou aluno do curso de fotografia na Faculdade Belas Artes de São Paulo. "Minha vida de estudante está maravilhosa, estou cursando fotografia, comecei recentemente e sou muito do visual".