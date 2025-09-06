Wesley Safadão ganha três relógios de Natanzinho Lima: 'R$ 1,7 milhão'

Wesley Safadão, 37, ganhou três relógios de presente de aniversário de Natanzinho Lima.

O que aconteceu

O cantor registrou o momento em seus Stories. Ao entregar os presentes, Natanzinho revelou o valor. "Esse é um rolex. só falta você consertar, quebrou. R$ 700 mil esse. Pancada é esse aqui. Por R$ 1 milhão você não acha. Pode botar no braço e pagar de playboy hoje."

Natanzinho garantiu que os relógios caros são originais. "Né falso não. Vai ficar com cara de rico agora."