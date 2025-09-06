The Town: produção interrompe show por motivos de segurança e faz pedido

A produção do The Town precisou interromper o show de Don Toliver de hoje (6).

O que aconteceu

Durante o show de Don, a produção parou o show. Em português, pediram para que o público se afastasse e desse passos para trás "por motivos de segurança". Segundo o Multishow, pessoas estavam espremidas na grade.

A música foi interrompida para que a mensagem fosse transmitida para o público. "Pedimos a todos que deem um passo ao lado. Em breve retomaremos o show".