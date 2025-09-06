The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

A organização do The Town se manifestou sobre o uso de sinalizadores flagrados neste sábado (6), o primeiro dia de festival. O objeto é proibido.

O que aconteceu

O público usou sinalizadores durante os shows de trappers. Nomes como MC Cabelinho, Borges e Matuê cantaram no festival hoje, com a plateia acendendo o objeto no meio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Procurada por Splash, a organização do The Town admitiu falhas na segurança. Segundo eles, cerca de dois mil profissionais estão trabalhando para manter o festival seguro, além de drones e 95 câmeras espalhadas pelo evento.