The Town

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

Colaboração para Splash, em São Paulo
Público do The Town usa sinalizadores durante show de Matuê
Público do The Town usa sinalizadores durante show de Matuê Imagem: Reprodução/Globoplay

A organização do The Town se manifestou sobre o uso de sinalizadores flagrados neste sábado (6), o primeiro dia de festival. O objeto é proibido.

O que aconteceu

O público usou sinalizadores durante os shows de trappers. Nomes como MC Cabelinho, Borges e Matuê cantaram no festival hoje, com a plateia acendendo o objeto no meio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Procurada por Splash, a organização do The Town admitiu falhas na segurança. Segundo eles, cerca de dois mil profissionais estão trabalhando para manter o festival seguro, além de drones e 95 câmeras espalhadas pelo evento.

O The Town falou sobre a atuação em relação aos sinalizadores. "A segurança do festival está atenta ao uso de sinalizadores nos shows e retira do evento quem estiver portando ou utilizando o dispositivo, que não é permitido na Cidade da Música", disse o festival em comunicado.

Além de sinalizadores, o The Town também apreendeu outros objetos proibidos durante a revista na entrada do festival. São proibidos: fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie.

O evento também aconselhou ao público para não usar sinalizadores. O uso do objeto é comum em shows de nomes como Travis Scott, o headliner de hoje.

Essa não é a primeira vez que o The Town deixa passar sinalizadores. Durante o show de Post Malone, em 2023, o público também conseguiu entrar com o objeto na Cidade da Música.

