The Town: onde assistir aos shows de Travis Scott, Felipe Ret e horários

Colaboração para Splash, em São Paulo
O The Town começa neste sábado, em São Paulo
O The Town começa neste sábado, em São Paulo

Com início neste sábado, a 2ª edição do The Town contará com transmissão ao vivo no streaming e na TV.

Onde assistir ao The Town

O primeiro dia de festival contará com apresentações de Felipe Ret, Matuê, Travis Scott, entre outros. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

Já na TV aberta, o festival contará com trechos dos melhores momentos durante à noite. Sem horário fixo, neste sábado, será exibido após o programa Altas Horas.

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Filipe Ret
  • 18h10 - Burna Boy
  • 20h30 - Don Toliver
  • 23h15 - Travis Scott

Palco The One

  • 14h40 - Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony
  • 17h00 - MC Cabelinho
  • 19h20 - Matuê
  • 21h55 - Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

The Tower

  • 01h05 - Victor Lou + GBR

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Tasha & Tracie
  • 20h35 - MC Hariel

Palco Factory

  • 13h00 - Budah
  • 14h45 - Borges
  • 17h05 - Wiu
  • 19h25 - Teto
São Paulo Square
  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Tony Gordon
  • 19h30 - Joabe Reis
  • 22h05 - Stacey Ryan

