The Rock antes e depois: o mais bombado de Hollywood surpreende com mudança

"Metade aplaudiu a coragem dele de abrir mão do corpo de super-herói, enquanto a outra metade surtou achando que ele estava 'finalmente off steroids'", brincou Fernana.

Em Veneza, no entanto, a recepção foi de entusiasmo, com direito a uma ovação de 15 minutos ao fim da exibição do filme.

Para Fernanda, o novo desafio mostra que The Rock está disposto a ir além da imagem de astro de ação. "Entre lágrimas no tapete vermelho e rumores de Oscar, ele provou que não é só músculo: também sabe emocionar. Quem diria que a verdadeira metamorfose do homem mais bombado de Hollywood seria virar ator de drama?", analisa.

