Taylor Swift não veio ao Brasil pelo curto tempo e segurança, diz site

Taylor Swift, 35, não acompanhou o noivo, Travis Kelce, no jogo de abertura da temporada 2025 da NFL, no Brasil.

O que aconteceu

Segundo o site americano TMZ, a ausência da cantora não surpreende. "Foi apenas uma viagem de dois dias, sem tempo para as famílias se reunirem. Além disso, é seguro dizer que a segurança de Taylor teve um papel na decisão", afirmou a publicação.

Nenhuma esposa ou namorada dos jogadores do Kansas City Chiefs veio para o país. Algo que era de costume, até mesmo com a presença da popstar, acabou não acontecendo no Brasil.