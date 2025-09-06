Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

Simone Mendes, 41, pediu desculpas aos fãs por exibir a bandeira do Pará durante um show em Manaus, Amazonas, na noite de ontem.

O que aconteceu

A cantora publicou uma sequência de Stories no início da noite se desculpando pelo erro. "Fala, turma! Acabei de chegar aqui no hotel em Serra Talhada e aí no carro, dando uma stalkeada na internet, vejo uma falha da minha técnica no meu show. Colocou a bandeira de outro estado no meu show. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?".