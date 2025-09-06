SplashUOL
Simone Mendes se desculpa por exibir bandeira do Pará em show no Amazonas

Colaboração para Splash, em São Paulo
Simone Mendes Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Simone Mendes, 41, pediu desculpas aos fãs por exibir a bandeira do Pará durante um show em Manaus, Amazonas, na noite de ontem.

O que aconteceu

A cantora publicou uma sequência de Stories no início da noite se desculpando pelo erro. "Fala, turma! Acabei de chegar aqui no hotel em Serra Talhada e aí no carro, dando uma stalkeada na internet, vejo uma falha da minha técnica no meu show. Colocou a bandeira de outro estado no meu show. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?".

Cara, eu só quero pedir desculpas pela falha da técnica. Todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra tão preciosa, tão amada, amo tanto. Um dos meus maiores fãs clubes é de Manaus. Tenho uma paixão por eles e por todo esse povo. Simone Mendes

A cantora continuou. "Faço questão de exalar esse amor, tanto que escolhi Manaus para gravar meu DVD. Quero deixar meu carinho e desculpas pela falha da técnica. Vamos resolver isso."

Nas redes sociais, a cantora foi bastante criticada pela falha ter acontecido no dia da Elevação do Amazonas. Na data, o estado se emancipou politicamente em 1850 e deixou de ser subordinado ao Pará.

No momento em que a bandeira foi exibida, Simone se apresentava com "Copo de Veneno", em um remix com ritmo de tecnobrega, estilo característico do Pará.

Simone Mendes exibe bandeira do Pará durante show em Manaus
Simone Mendes exibe bandeira do Pará durante show em Manaus Imagem: Reprodução/X

