Roberta Miranda detona mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

A artista ainda afirmou, por causa de Ruth, negou um convite para participar da cinebiografia de Marília Mendonça. "Eu falei 'não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A dona Ruth só pensa em dinheiro, e eu não quero participar desse momento", disparou.

Roberta Miranda ainda mencionou que a mãe de Marília não a convidou para outras homenagens à cantora. "Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, todo mundo sabe o quanto eu a respeito, mas quando foi para eu participar da homenagem da Marília, ela [dona Ruth] não me colocou. Ela me ignorou quando eu mandei as flores. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela. Não vou, porque ela só pensa em dinheiro, ela não precisa de mim".

Ruth, por sua vez, rebateu as falas da cantora, e afirmou que nunca a convidou para fazer parte da cinebiografia de sua filha. "Ela não recusou nada, nem foi chamada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir para meu advogado te parar", escreveu nos comentários de um perfil do Instagram.