Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

Terça, 9 de setembro

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

Quarta, 10 de setembro

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

Quinta, 11 de setembro

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.