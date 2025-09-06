Atriz da Globo vista em precariedade recebe ajuda para lavar cabelos e casa

Rejane Schumann, 74, ex-atriz da Globo que foi encontrada em condições de abandono dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS), segue recebendo apoio de voluntários.

O que aconteceu

Ontem, Rejane foi levada a um salão de beleza. O momento foi registrado por Deise Falci, ativista que localizou a artista. "O cabelo dela estava horrível. Duro de tão sujo, com pontas duplas, sem corte. Mas ela é muito boa de papo. Foi um momento especial. Conseguimos trazer a Rejane para um dia de rainha", comentou nas redes sociais.

A ativista relembrou a mobilização de voluntários para limpar o apartamento da atriz. Deise disse que chegou a abastecer a geladeira, comprou colchão, lençóis e roupas de cama. "Fiquei muito feliz que a geladeira estava ligada!", disse relatando ter visto o eletrodoméstico funcionando em visitas seguintes ao apartamento.