Regiane Alves teve incentivo de Susana Vieira para posar nua: 'Mostra tudo'

Regiane Alves, 47, foi incentivada por Susana Vieira a posar nua em 2003, quando estava no auge do sucesso com a personagem Dóris, de "Mulheres Apaixonadas" (Globo).

O que aconteceu

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, de Sério Mallandro, a atriz relembrou que ficou em dúvida ao receber o convite para edição de aniversário da Playboy. "Demorei muito para aceitar. Achava que não tinha muito a ver comigo, que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, era uma edição de aniversário, e tinha um status nisso", afirmou.

Susana Vieira, sua colega de bastidor na novela, foi quem a convenceu. "Mas aí a Susana Vieira falou pra mim: 'Tem que fazer, minha filha. Antes a gente fazia sem ganhar nenhum tostão. Agora que pagam bem faz mesmo. Tem que fazer. Mostra tudo!".