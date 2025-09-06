Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

Raul Gil, 87, internado desde a noite de terça-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, segue estável e com uma melhora no quadro.

O que aconteceu

Em boletim médico divulgado hoje, o hospital informou que o apresentador melhorou. "O paciente apresentou melhora do quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos. Seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa."

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.