MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
MC Carol eliminou 54 kg desde sua bariátrica em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

MC Carol, 31, compartilhou hoje um relato sobre como a vida dela mudou desde que passou por uma cirurgia bariátrica no final de 2022.

O que aconteceu

A funkeira, que já eliminou mais de 54 kg, falou sobre as novas experiências que se tornaram possíveis. Não dá para explicar a felicidade de poder usar diferentes tipos de roupa, como vestidos longos ou justos, de fazer um show inteiro em pé sem sentir dor ou falta de ar, de usar o banheiro do avião, de sentar em qualquer cadeira... Hoje me sinto viva!", declarou.

Os fãs não esconderam a emoção com o relato da artista. "Carol, você é um exemplo de resistência e dignidade. Mulher preta mostrando que é possível!", comentou um seguidor. Outro escreveu: "Que tudo! Fico muito feliz por você. Sempre cuide da sua saúde." Entre as mensagens, também houve elogios como: "Diva! Você é incrível."

Carol revelou que o medo a impediu de realizar a cirurgia antes. "Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", explicou.

