MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

MC Carol, 31, compartilhou hoje um relato sobre como a vida dela mudou desde que passou por uma cirurgia bariátrica no final de 2022.

O que aconteceu

A funkeira, que já eliminou mais de 54 kg, falou sobre as novas experiências que se tornaram possíveis. Não dá para explicar a felicidade de poder usar diferentes tipos de roupa, como vestidos longos ou justos, de fazer um show inteiro em pé sem sentir dor ou falta de ar, de usar o banheiro do avião, de sentar em qualquer cadeira... Hoje me sinto viva!", declarou.

Os fãs não esconderam a emoção com o relato da artista. "Carol, você é um exemplo de resistência e dignidade. Mulher preta mostrando que é possível!", comentou um seguidor. Outro escreveu: "Que tudo! Fico muito feliz por você. Sempre cuide da sua saúde." Entre as mensagens, também houve elogios como: "Diva! Você é incrível."