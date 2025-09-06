Marquezine assume que já ficou com mulheres e brinca sobre namoros curtos

Ainda no programa, Bruna Marquezine ironizou a duração de seus relacionamentos, ao relembrar suas viagens com Sasha Meneghel, 27, e João Lucas, 26. "Ela [Sasha] é casada. Eu, no máximo, duro três meses num relacionamento. Então, normalmente eu estou solteira viajando com eles", disse a atriz.

Em uma dessas viagens, a artista relembrou ter interrompido um momento íntimo do casal de amigos. "Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: 'Tá transando?'".

Término e novelas

Ainda no LadyNight, Bruna Marquezine respondeu que não tem intenção de voltar a fazer novelas. A última atuação dela em novelas foi com a vilã Catarina de "Deus Salve O Rei" (2016). Atualmente ela estrela a série "Amor da Minha Vida", na Disney+.

Tatá Werneck perguntou sobre o motivo do término de Bruna e João Guilherme. Em tom de brincadeira, a atriz fugiu da pergunta. Ela e o filho de Leonardo anunciaram o fim do namoro em fevereiro após cerca de um ano de relação. No entanto, são vistos juntos frequentemente.

