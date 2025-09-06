Marquezine explica o que significa 'beijo grego' para Sasha: 'Não sabe?'

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel participaram do último episódio de Lady Night, apresentado por Tatá Werneck. Durante uma dinâmica, o assunto esquentou e a atriz explicou para a amiga o significado de 'beijo grego'.

O que aconteceu

As amigas participaram de um quadro do programa em que a apresentadora imita uma criança. Tatá fez diversas perguntas sem filtro para a dupla, incluindo temas inusitados.

Uma das perguntas foi se Sasha sabia o que significava 'beijo grego'. Ela respondeu: "Você vai rir de mim, mas eu acho que eu não lembro. Já me falaram, mas eu esqueci. Não lembro".