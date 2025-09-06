Kéfera desabafa sobre preocupação com mau cheiro em treino: 'Suo muito'

Acostumada a se considerar "muito cheirosa", Kéfera Buchmann revelou que a rotina fitness trouxe novas inseguranças, entre elas, o receio com o cheiro de suor durante os treinos.

O que aconteceu

A influenciadora admitiu que lida com a preocupação do "mau cheiro" durante os exercícios. "É uma das minhas maiores dores. Estou sempre treinando e suo muito nesse momento, faço muitos vídeos nas redes sociais pingando de suor, e tenho essa preocupação com mau cheiro", contou em entrevista à revista ELA.

Apesar de compartilhar parte de sua rotina de treinos nas redes, Kéfera explica que nunca teve como objetivo reforçar padrões estéticos. "A pressão estética sobre o corpo feminino sempre foi muito alta, e agora, com esse modismo do corpo super magro voltando à tona, eu estou fora de incentivar isso", afirmou.